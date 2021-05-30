«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يعلن معايير مسابقة أجمل اللوحات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مسابقات فنية عدّة في مجالي الرسم والتصوير الفوتوغرافي متعلقة بموضوع المعرض، وذلك في إطار حرصها على صون التراث المحلي والتعريف برياضات الآباء والأجداد.

وتُقام الدورة الثامنة عشرة من المعرض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. ويحظى المعرض برعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتواصل الترشّح للمُشاركة في المُسابقات لغاية 30 أغسطس المقبل عبر البريد الإلكتروني، وقد تمّ رصد جوائز مادية ومعنوية قيّمة للفائزين الذين سوف يتم الإعلان عنهم خلال أيام المعرض، إضافة لعرض أعمالهم في ركن خاص.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ المعرض لا يقتصر على كونه ملتقى دولياً لمُنتجي أدوات وأسلحة الصيد والمُهتمين برحلات الصيد البرية والبحرية والمُولعين بالصقارة والفروسية، إذ يحرص أيضاً على أن يكون الفن حاضراً في هذا الملتقى العالمي الذي يجمع مُبدعين من مختلف القارات، وخاصة عبر مواصلة تنظيم هذه المسابقات الفنية وتطويرها، حيث يُشكّل قطاع «الفنون والحرف اليدوية» في المعرض منصّة فنّية بالغة الأهمية لعرض نتاج نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب، وفرصة حقيقية لهم للتواصل مع عُشّاق الفنون المرتبطة بالتراث الثقافي والحضارة الإنسانية.

ويُشارك كل فنان بعدد لا يزيد على 3 أعمال فنية في كافة الفروع، وتكون الأولوية للأعمال الحديثة التي تُجسّد ثيمة المعرض لهذا العام «استدامة وتراث.... بروح متجددة».

ويتوجب على كلّ مُشارك في مسابقات الرسم والتصوير الفوتوغرافي في دورة (أبوظبي 2021)، إرسال سيرته الذاتية، وفكرة عامة عن الأعمال المُرشّحة تُوضح تجربة الفنان، مع تقديم نبذة تعريفية عن كل عمل وبيانات كاملة، تشمل (اسم العمل - المقاس - الخامة المستخدمة - سنة الإنتاج)، مع إرفاق صور عن الأعمال المُقدّمة، وصورة شخصية للفنان.