«ملفي» تحصل على الاعتمادات الدولية في أمن بيانات المرضى

أبوظبي (وام)

أعلنت «ملفّي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، وإحدى المبادرات الإستراتيجية لدائرة الصحة في أبوظبي، أمس عن حصولها على الاعتماد من هيئتين عالميتين وهما، المنظمة الدولية للمعايير ولجنة اعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية، حيث يؤكد هذا الإنجاز تميز المنصة بمعايير خصوصية البيانات وأفضل الممارسات الأمنية. وتتيح منصة «ملفّي» التبادل الفوري للمعلومات الصحية المهمة للمرضى بين جميع مقدمي الرعاية الصحية العامة والخاصة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، ومنذ إنشائها في عام 2019، ظلت سلامة وأمن البيانات على رأس أولوياتها.

وتعتبر «ملفّي» أول منصة لتبادل المعلومات الصحية خارج الولايات المتحدة تحصل على اعتماد من لجنة اعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية.

وقال عاطف البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية المسؤولة عن تشغيل منصة «ملفّي»: يؤكد حصولنا على الاعتماد من المنظمة الدولية للمعايير ولجنة اعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية التزامنا الناجح بسلامة أمن المرضى».

وفي حديثه عن هذا الإنجاز الهام لملفّي، قال عبدالله بدر الصيعري، رئيس قسم أمن المعلومات في دائرة الصحة: «يعتبر الحصول على الاعتماد من الهيئات الدولية المستقلة أمراً بالغ الأهمية لنظام الرعاية الصحية لدينا. وفي فترة زمنية قصيرة، قمنا ببناء بنية تحتية صحية ضمن أفضل المعايير العالمية.

وبدوره قال لي باريت، المدير والرئيس التنفيذي لـ «لجنة اعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية»: «نقر بالجهود التي تبذلها «ملفّي» ودائرة الصحة في أبوظبي نحو التعزيز المستمر للمعايير التي تدعم الامتثال وقابلية التشغيل البيني، والثقة والجودة والابتكار والامتثال التنظيمي في جميع الأوقات، وتهنئ منصة «ملفّي» على كونها أول من حصل على الاعتماد خارج الولايات المتحدة».