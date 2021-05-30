«رعاية الموهوبين» تناقش دعم المبدعين

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بالمؤسسات والهيئات الوطنية في الدولة أبدت استعدادها التام لتبني الأفكار الإبداعية ورعاية المواهب من أبناء الوطن، مؤكداً على أن الدولة تزخر بالعديد من الأبناء الموهوبين الذين يحتاجون إلى رعايتهم، وتبني أفكارهم الإبداعية لكي يشقوا طريقهم نحو النجاح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، للعام الجاري 2021م، والذي جرى عن بعد صباح أمس برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وبحضور الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، ومحمد الشحي.

كما حضر الاجتماع العميد مهندس وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمقدم زيد الصابوني المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة حصة محمد عمر بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية للجمعية. وتم خلال الاجتماع عرض محضر الاجتماع السابق، والموافقة عليه من قبل رئيس وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى مناقشة توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بمدينة مصدر في أبوظبي، وذلك للاستفادة من الفرص العلمية المتاحة لتبني الأفكار الإبداعية والابتكارية للطلبة الموهوبين من أبناء الدولة. واستعرض الاجتماع تقريراً حول مجتمعات المواهب الشبابية وصناع المحتوى الترفيهي في الدولة، وأهمية تلك المجتمعات وأثرها والجدوى من الاستثمار فيها، وكيفية الوصول إلى هذه الفئة من الموهوبين. وناقش الاجتماع التصور المبدئي لتحديث وتفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية، واستعراض التصميم والإخراج الفني للعدد الأول من مجلة الجمعية تمهيداً لإصداره في أقرب وقت ممكن.