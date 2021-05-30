السفير الفرنسي يزور شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كزافييه شاتيل السفير الفرنسي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، وعدد من الضباط، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الأمني، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في مجال تعزيز الأمن والأمان.

واصطحب معاليه شاتيل والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، كالخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

وزارا مختبر الابتكار في شرطة دبي، كما شاهدا بعض التجارب التي قام بها فريق الكلاب البوليسية K9 في شرطة دبي، ودورية غياث المزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي، واستمعا إلى شرح حول مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، كما اطلع الضيوف على دور المنصة الإلكترونية العالمية للتنافسية.

عقب ذلك، توجها إلى مركز شرطة المرقبات الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة دبي ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية.