«عمالية دبي»: 123% معدل الفصل في القضايا

دبي (وام)

أعلن القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، أن المحكمة العمالية حققت معدل فصل يصل إلى 123% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة 3050 قضية وعدد القضايا المحكومة 3820.

وأضاف أن المحكمة العمالية حققت معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 78.4 يوم سعياً من محاكم دبي في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسريع عملية البت في القضايا، وإصدار الأحكام لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.