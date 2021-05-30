«تنمية المجتمع بدبي» تزور رعاية الأحداث بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلعت هيئة تنمية المجتمع بحكومة دبي في زيارة ميدانية على مهام واختصاصات إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي ووحدات الهيكل التنظيمي للإدارة والنموذج التأهيلي العالمي والبرامج التعليمية والمهارات والقيم السلوكية المقدمة لفئة الأحداث والقاصرات.

والتقى العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري مدير إدارة رعاية الأحداث بالمستشار حسين علي خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع - دبي، وجرى بحث أوجه التعاون المشترك في رعاية وتأهيل الأحداث وفق الأساليب المتطورة في مجال دعم ورعاية وحماية الأحداث وجهود تأهيل الكوادر التخصصية.