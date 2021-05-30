82% رضا المجتمع عن جودة البنية التحتية والمرافق في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بلغت نسبة رضا المجتمع عن جودة البنية التحتية والمرافق المجتمعية في إمارة أبوظبي إلى 82% خلال العام الماضي بزيادة 19% عن العام 2019.

وأفاد التقرير السنوي لدائرة البلديات والنقل لعام 2020 أن العام الماضي شهد إنجازعدة مشاريع لتحسين الحدائق والمرافق الترفيهية، منها 35 مشروعاً في مدينة أبوظبي، و60 مشروعاً في مدينة العين و4 مشاريع في منطقة الظفرة. وبلغت نسبة رضا الجمهور عن جودة البنية التحتية والمرافق المجتمعية في مدينة أبوظبي 74.28%، و76.95% في مدينة العين، ونسبة رضا الجمهور في منطقة الظفرة 76.25%.

وأفاد التقرير السنوي لدائرة البلديات والنقل أنه تم تسجيل إمارة أبوظبي كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير مؤشر المدن الذكية للعام 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. وقفزت أبوظبي 14 مركزاً لتحتل المرتبة 42 عالمياً مع تحسن ملحوظ في وسال النقل العام، وسهولة الحصول على تذاكر النقل العام، التطبيقات الذكية لمشاركة السيارة، النظافة العامة، إعادة التدوير.

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «توم توم» الهولندية المختصة بخدمات الملاحة، فقد كانت أبوظبي واحدة من بين أقل المدن ازدحاماً العام الماضي، حيث جاءت أبوظبي في المركز الـ 410 ضمن القائمة التي ترتب المدن طردياً من الأعلى ازدحاماً إلى الأدنى.

وقيمت الدراسة الازدحام في 416 مدينة في 57 دولة على مستوى العالم. مشيرةً إلى أن 10% معدل الازدحام المروري في شوارع أبوظبي و17% كانت أعلى متوسط معدل ازدحام يومي، ونسبة التحسن بلغت 26% مقارنة بالعام 2019، والوقت المفقود في ساعة الذروة خلال الرحلة الواحدة يقدر بـ 3 - 5 دقائق.