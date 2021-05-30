رسمتها توصيات «منتدى الإعلام الإماراتي».. خريطة طريق جديدة للأداء الإعلامي المحلي

دبي(الاتحاد)

أكد نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام الإماراتي، أن جملة التوصيات التي أثمرتها الدورة السادسة التي عقدت مؤخراً بمقره في «سنترال ون-مركز دبي التجاري العالمي»، بمشاركة عدد من القيادات الإعلامية الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والكُتَّاب ورموز العمل الإعلامي في دولة الإمارات، ترسم خريطة طريق جديدة للإعلام المحلي، وأنها قيد النظر والدراسة للوقوف على كيفية تحويلها إلى واقع يخدم الإعلام الإماراتي ويعزز من قدرة مؤسساته على القيام بما هو مأمول لها من أدوار خلال المرحلة المقبلة، ويسهم في تأسيس منظومة إعلامية فعالة ترتقي بتنافسية الإعلام المحلي، وتدعم رسالته في خدمة الوطن والمواطن، وتمكنه من إحداث نقلة نوعية في الإعلام الإماراتي لمواكبة إنجازات وطموحات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة.

وقد ناقش المنتدى عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمستقبل الإعلام الإماراتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها لدور الإعلام المحلي في مساندة جهود التطوير، سعياً إلى بلوغ أرقى مستويات التميز لتظل دولة الإمارات دائماً الأنموذج والقدوة في التطوير القائم على ضمان سعادة المجتمع ورفاهية أفراده.

أكدت منى غانم المرِّي، رئيسة نادي دبي للصحافة «أن منتدى الإعلام الإماراتي انطلق بهدف ترسيخ أسس حوار يعزز دور الإعلام الإماراتي في بناء مستقبل أفضل عنوانه طموح الإمارات ورؤيتها للمستقبل، هذه الرؤية التي تحمّلنا جميعاً من مسؤولين وقيادات ومؤسسات إعلامية مسؤولية مضاعفة، لتقديم أفكار ووضع خطط واستراتيجيات مبتكرة ومنفتحة على أهمية التغير لمواكبة مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات».

بدورها، أكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة «أن توصيات منتدى الإعلام الإماراتي اشتملت على قضايا آنية وطويلة الأمد تسهم في حل العديد من فجوات الإعلام المحلي، لافتة إلى أن اتفاق جميع الحضور على التوصيات الصادرة عن المنتدى هو نجاح للإعلام الإماراتي ويصب في مصلحة مستقبله أولاً وأخيراً».

شملت التوصيات التي تقدم بها المشاركون: البناء على مخرجات «منتدى الإعلام الإماراتي» كنواة لتأسيس منظومة إعلامية ترتقي بقدرات الإعلام المحلي، وخدمة الوطن والمواطن، ومواكبة إنجازات وطموحات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، مع ضرورة وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تشكل محوراً للتنسيق وتوحيد جهود مؤسسات الإعلام المحلي، وتطوير آليات فعّالة للتنسيق فيما بينها، بما يتناسب مع المكانة والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للدولة إقليمياً وعالمياً، وتحديد أهداف واضحة للإعلام المحلي للمرحلة المقبلة، وتشجيع المؤسسات الحكومية على التعاون بقدر أكبر مع الإعلام المحلي. ركز المشاركون في المنتدى في توصياتهم على ضرورة تعزيز دور الإعلام المحلي في مخاطبة العالم وتوصيل رسالة الإمارات على أوسع نطاق ممكن وعدم الاكتفاء بمخاطبة الجمهور في الداخل.