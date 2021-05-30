افتتاح شارع الكورنيش في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات برأس الخيمة عن افتتاح شارع كورنيش القواسم أمس باتجاه الدوار تحت جسر رأس الخيمة، والذي يمتد حتى الدوار الصغير الواقع في منتصف الكورنيش والموازي لدوار السفينة، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير شبكات صرف مياه الأمطار، وتم إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة.

وأوضح الحمادي أن المشروع الخاص بتصريف مياه الأمطار، تضمن أعمال تطوير شبكة صرف مياه الأمطار في كورنيش القواسم في الإمارة، بهدف استكمال إنشاء شبكات تصريف الأمطار في المنطقة، تعزيزاً لجودة البنية التحتية العصرية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تأتي ضمن خطط استكمال إنشاء شبكات تصريف الأمطار في الإمارة.

ومن ناحية أخرى تستعد الدائرة للإعلان عن المدرسة الفائزة في مبادرة المدارس الخضراء في حفل ختامي للعام الرابع على التوالي، والمبادرة تعد إحدى مبادرات (إماراتي بيتي).