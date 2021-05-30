بلدية الشارقة تُشيد بتجاوب الملاك مع «الصيانة الوقائية»

الشارقة (الاتحاد)

أشادت بلدية مدينة الشارقة بتجاوب وتعاون الملاك مع حملة الصيانة الوقائية للمباني، والتي بدأت بتنفيذها منذ نهاية شهر أبريل الماضي لرصد كافة مشوّهات المظهر العام المتعلقة بنظافة البنايات وبعض التجاوزات الخدمية الأخرى، بهدف توعية أصحابها بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، واتخاذ خطوات إيجابية لإزالة كافة المشوّهات، بما يساهم في تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة وتوفير الراحة للقاطنين.

وصرح ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن الحملة بدأت تحقق نتائج إيجابية ملموسة بعد تجاوب عدد كبير من الملاك معها، والمساهمة في تحقيق أهدافها.

من جانبه، كشف المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، عن مسح حوالي 1594 مبنى في منطقة مويلح التجارية، منها 453 مبنى بحاجة إلى صيانة وقد تم إخطار ملاكها لإجراء الصيانة الوقائية اللازمة وتعديل أوضاعها، كما رصدت فرق التفتيش خلال الحملة حوالي 97 قطعة أرض تحتوي على مبان قيد الإنشاء منها 9 مبانٍ مهجورة، وتم عمل اللازم حيالها واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البلدية.