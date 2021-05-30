تحويل خدمات «طرق دبي» كافة للقنوات الذكية

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستحول إنجاز عدد من شهادات ترخيص المركبات وخدمات دفع المخالفات بالكامل إلى القنوات الذكية والإلكترونية، حيث سيتم إيقاف إنجاز هذه الخدمات في مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة، وذلك اعتباراً من الـ 13 من يونيو المقبل.

وقال جمال هاشم السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: سنحول إجراء عمليات عدد من شهادات ترخيص المركبات عبر القنوات الإلكترونية والذكية البديلة وهي/5/ شهادات، منها إصدار شهادة إعادة تأمين/استرداد مبلغ المدة المتبقية من تأمين المركبة/ وشهادة امتلاك مركبة وشهادة عدم امتلاك مركبة وشهادة براءة ذمة للمركبة وطلب كشف تفصيلي بالمركبات المسجلة، بالإضافة إلى خدمة دفع المخالفات.

وأوضح أنه سيكون بإمكان المتعاملين إنجاز شهادات المركبات، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر تطبيق «دبي درايف» الذكي وجهاز الخدمة الذاتية/الكشك الذكي/ والاتصال بالرقم المجاني 8009090 لمركز الاتصال التابع للهيئة. وأشار إلى أن الهيئة لديها خطة لتحويل عدد آخر من خدمات الترخيص إلى القنوات الذكية والإلكترونية خلال العام الجاري ومنها خدمات شهادة حيازة مركبة وشهادة تصدير مركبة خارج الدولة.