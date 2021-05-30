طقس الإمارات المتوقع غداً الاثنين

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، وحاراً نهاراً ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. وستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 18:30 والمد الثاني عند 03:41. والجزر الأول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:42.

بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 13:52 والمد الثاني عند الساعة 01:13. والجزر الأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.