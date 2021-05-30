«الصحة» تعلن حصيلة جرعات كورونا المقدمة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 54792 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12.811.422 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 129.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.