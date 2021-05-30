رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس كرواتيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أندريه بلنكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا.