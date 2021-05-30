إحالة عاطلين للجنايات بتهمة السرقة

آمنة الكتبي(دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي متهمين خليجيين عاطلين عن العمل في العقد الثاني من عمرهما، أحدهما محال إلى محكمة الجنايات، سرقا في طريق عام وبطريق الإكراه المجني عليه، وذلك بأن شاهداه في سيارته في موقف عام وقاما بالوقوف بجانبه مستغلين ظلمة الليل، حيث نزل المتهم الثاني بوجود المتهم الأول، فقام بالاعتداء عليه، وتمكنا من الاستيلاء على منقولات بداخل سيارته، وهي عبارة عن محفظة نقدية بقيمة 1000 درهم بها مبلغ 7 آلاف درهم وبطاقة هوية إماراتية. كما استولى المتهمان، عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، على مبلغ وقدره 233 درهم العائد للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن قاما بسحب ذلك المبلغ من جهاز الصراف الآلي بوساطة البطاقة الائتمانية، الأمر الذي كان من شأن ذلك خداع البنك، على النحو الثابت بالأوراق. بناء عليه، يكون المتهمان قد ارتكبا جناية السرقة في طريق عام من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه، وجنحتي استخدام بطاقة ائتمانية من دون تصريح بقصد الحصول على مال الغير والاحتيال عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.