«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «كويك ستوب» في صناعية هيلي بالعين

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «كويك ستوب» في صناعية هيلي بالعين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 2095973)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ووجود مخالفات عالية الخطورة، حيث يتم تداول المواد الغذائية في المنطقة الخارجية خلف المطعم، وهي منطقة مكشوفة ومعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس، وتفتقر إلى أدنى معايير السلامة الغذائية كونها خارج نطاق المطبخ.

ورغم تعاقب الزيارات التفتيشية على المنشأة وقيام مفتشي الهيئة بتحرير ثلاث مخالفات خلال فترة شهر ونصف الشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بتصويب تلك المخالفات، مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفات.