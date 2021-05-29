انتهاء تنفيذ حي مدينة محمد بن زايد 1 السكني بعجمان 2022

عجمان (وام)

أعلن معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان انتهى من تنفيذ المجموعتين الأولى والثانية من مشروع حي مدينة محمد بن زايد 1 السكني بإمارة عجمان، بعدد 497 مسكناً، وجارٍ تسليمها للمستفيدين الذين استوفوا الاشتراطات المطلوبة، فيما يجري العمل على إنجاز المجموعات الثالثة والرابعة البالغ عدد مساكنها 401 مسكن، متوقعاً الانتهاء من المشروع الذي يتضمن إنشاء 898 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ ملياراً ومئة مليون درهم، خلال الريع الثاني من عام 2022. وقام معاليه خلال جولة تفقدية لمشروع حي مدينة محمد بن زايد 1 الذي ينفذه البرنامج في إمارة عجمان.. بتسليم أول مستفيد من المشروع مسكنه، وذلك وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما لفت إلى أن الوزارة أتاحت للمستفيدين حجز مساكنهم عبر نظام «أحياء زايد» الذكي، المتوفر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الذي صممه البرنامج كأول نظام حكومي ذكي على المستوى الإقليمي، والذي يمكّن المتعاملين من حجز المساكن كلاً على حدة، والدخول عبر المسكن والتعرف إلى مساحته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة له، ضمن المخطط، ويهدف النظام إلى ضمان تكافؤ الفرص في اختيار موقع المسكن.

سهيل المزروعي يستمع لشرح عن المساكن

نموذج المدينة المتكاملة

ولفت معاليه إلى أن الوزارة راعت في المشروع تنفيذ جميع المرافق الخدمية المناسبة لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية الحالية والمستقبلية بما يعكس نموذج المدينة المجتمعية المتكاملة الخدمات، وأنه في مجال الطرق تم إنجاز الطرق الخارجية، وجارٍ العمل على تنفيذ الطرق الداخلية بالمشروع. وأكد معاليه، أن الوزارة ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق أفضل معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحماية البيئة ضمن المجمعات السكنية التي تشرف على تنفيذها، لافتاً إلى أن دعم القيادة الرشيدة وتوفيرها الإمكانات كافة في تطوير البنية التحتية، ساهم في أن تصبح الدولة نموذجاً في تطبيق التقنيات الرائدة في مجال البيئة بالمجمعات السكنية. وقال: إننا حريصون على التعاون مع مختلف شركائنا الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية ذات جودة عالية مطابقة لمعايير الاستدامة، تلبي طبيعة واحتياجات الأسرة الإماراتية، الأمر الذي يساهم في تحقيق جودة الحياة، والاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات التي تمثل أحد المستهدفات الرئيسة للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071». والتقى معاليه خلال الزيارة عدداً من المستفيدين من المجمع السكني للتعرف إلى تصوراتهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم التطويرية لصياغة الرؤى والتوجيهات المستقبلية المرتبطة بقطاع الإسكان، حيث أوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استشراف مستقبل الإسكان ضمن مشروع الخمسين عاماً القادمة، من خلال ترجمة الأفكار والمقترحات المقدمة والتي تعتبر بمثابة خريطة طريق لإسكان حكومي مستقبلي يواكب تطلعات واحتياجات مواطني دولة الإمارات والمتغيرات المتسارعة بمختلف مناحي الحياة.

مسكن «زايد 2071»

ونوه بأنه في إطار مواكبة وزارة الطاقة والبنية التحتية لمستهدفات التنمية المستدامة، حرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تشييد مساكن مبتكرة ومستدامة بمختلف المجمعات السكنية، ومنها حي مدينة محمد بن زايد 1 الذي اعتمد فيه مسكن «زايد 2071» كأول مسكن يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة، وبذلك يستوفي المشروع كبقية مشروعات البرنامج معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية، إذ يطبق البرنامج معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشروعاته السكنية، وأنه بتطبيق معايير الاستدامة بمجمع المنتزي السكني، من المتوقع أن تحقق المساكن نتائج بيئية عالية بفضل تصميمها بمواصفات المساكن المولدة للطاقة النظيفة، وتخفيض الكسب الحراري الخارجي بنسبة تصل إلى 20%، وتوفير استهلاك الطاقة بنسبة 12%، والمياه بنسبة تصل إلى 43.3%، وإعادة تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية وتحسين البيئة الداخلية من خلال استخدام مواد غير مضرة بالبيئة والصحة العامة للأسرة.

وقال: إن الإسكان أحد الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات، وثمرة من ثمرات الاتحاد ومحور مهم في عملية التنمية الشاملة التي لقيت دعم الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبمتابعة حثيثة ورعاية كاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي جسدت رؤية سموهم الثاقبة تجاه أبنائه المواطنين في توفير الحياة الكريمة لهم. بدورها، أكدت المهندسة جميلة الفندي، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية حريصة على تسليم المواطنين مساكن ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير الاستدامة، بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات، وهو نهج راسخ للقيادة الرشيدة، ولفتت إلى أن أعمال البناء بمشروع حي مدينة محمد بن زايد 1 السكني تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يتكوّن حي «مدينة محمد بن زايد 1» من أربع مجموعات، تتكوّن من أحد عشر نموذجاً سكنياً متنوعاً من خمس غرف نوم وحتى غرفتي نوم، وتمتاز بنمط واجهات معاصر وحديث، كما سيكون 50% من المساكن قابلاً للتوسعة الرئيسة، فيما يمكن لجميعها التوسعة الأفقية.

وأشارت إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، يُشكّل أولويّة في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات.