انتخابات «الصحفيين» الخميس المقبل

دبي (الاتحاد)

تعقد جمعية الصحفيين الإماراتية، صباح الخميس المقبل 3 يونيو، انتخاب مجلس الإدارة، وتقدم للترشح عدد 26 من الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العاملين، والذين تنطبق عليهم الشروط وفقاً للنظام الأساسي لجمعية الصحفيين الإماراتية، وذلك خلال الفترة المقررة للترشح، وقد أغلق الباب يوم أمس السبت.

ومن المنتظر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية عدد 9 مترشحين يفوزون بأعلى الأصوات من الناخبين أثناء الانتخابات التي تجري أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية، المقررة يوم الخميس الموافق 3 يونيو في تمام الساعة 11 صباحاً.

وذكر محمد الحمادي، رئيس مجلس الإدارة، أن الاجتماع سيعقد، عن بُعد، وستقوم اللجنة المشكلة من وزارة تنمية المجتمع بإرسال رابط الاجتماع للأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور الاجتماع، طبقاً للقانون، عبر البريد الإلكتروني للأعضاء المسجل في قاعدة بيانات الجمعية.

وأكد أن النظام الأساسي المعدل للجمعية سيطبق من هذه الدورة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، وأن رئيس مجلس الإدارة في المجلس الجديد، يحق له الترشح مدة دورتين متتاليتين فقط.

وأشار الحمادي، إلى أن الإقبال الشديد من المترشحين في انتخاب مجلس الإدارة، هو الأعلى في تاريخ انتخابات الجمعية، إذا بلغ عدد المترشحين خلال عام 2010.11 عضواً، وحضرها 143 عضواً، وفازت منهم سيدة، أما عدد المترشحين عام 2012 فقد بلغ 11 عضواً، فاز منهم سيدتان، وتمت تزكية المجلس في عام 2014، وفى عام 2016 أيضاً فاز المجلس بالتزكية منهم سيدتان، أما في عام 2018 فتقدم للترشيح عدد 11 عضواً منهم 3 سيدات فزن بعضوية المجلس، وحضرها 103 أعضاء، وفى الدورة الحالية تقدم للترشيح عدد 26 عضواً منهم 10 سيدات، ومن بين المرشحين 10 من شباب الصحفيين، وترشح من المجلس السابق 7 أعضاء.

وتضم قائمة المترشحين: محمد إبراهيم أحمد الحمادي، وفضيلة عبد الله المعيني، وعبد الرحمن عبد الله نقي البستكي، وعلي عمر علي الهنوري الظاهري، وعبد الله أحمد رشيد الحمادي، ومحمد سعيد محمد أحمد الطنيجي، وآمنة حلوكة الكتبي، ونبيل أحمد عبد الله حريبي الكثيري، وفهد محمود عبد الرحمن أميري، وحسين علي المناعي، وهند عيسى إبراهيم، وآمال عمارة عبيدي، وخالد عبد الرحمن الغيلاني، وابتسام علي الشاعر الكندي، وحسن يوسف عمران أحمد الشامسي، ولولوة ثاني محمد عبد الله، وسلامة عبيد حمد الكتبي، وإبراهيم سلطان الحساوي، وناهد مبارك النقبي، وحصة سيف الشحي، وأحمد محمد علي سالم درويش، وهاشم عثمان سالم آل محمد، وعلي محمد حسن شهدور، وحليمة عبد الله الملا، والدكتور أحمد صديق المنصوري، ورائد محمد أحمد الشايب، وتمنى للجميع حظاً وافراً في الانتخابات.

تقارير

وقال عبد الرحمن نقي، أمين السر العام للجمعية: إنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التقارير خلال اجتماع الجمعية العمومية طبقاً لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، والتي تشمل التصديق على محضر الاجتماع السابق، والذي عقد في أبريل عام 2019 لاجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وعرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل عن عام 2021، كما سيناقش الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الحالي، والميزانية العمومية للجمعية عامي 2019 و2020.

وأضاف نقي أن الاجتماع سيشمل أيضاً اختيار مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة وتحديد مكافأته، وأيضاً الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ثم الانتقال إلى بند انتخاب مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال.