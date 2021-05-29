«سلامة الطفل» تدعو إلى حماية الأطفال من الغرق

الشارقة (الاتحاد)

وجهت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، دعوة للأمهات والآباء، وأفراد المجتمع، أكدت فيها على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة أثناء وجود أطفالهم على الشواطئ، أو المرافق التي تحتوي على مسابح وألعاب مائية لتجنب مخاطر الغرق والاختناق.

ونبهت الإدارة أولياء الأمور إلى المزيد من الحذر تجاه المخاطر التي يتكرر حدوثها وتهدد سلامة الصغار خلال موسم الصيف، حيث تزداد خلاله الأنشطة الترفيهية وينهمك فيها الأطفال، مثل السباحة وزيارة الشواطئ، الأمر الذي يتطلب المراقبة المستمرة من قبل الأسر، لوقاية الأطفال من حوادث الغرق على وجه الخصوص.

وأشارت الإدارة إلى أن تكرار وقوع حوادث الغرق المؤسفة خلال مواسم الصيف، والتي يروح ضحيتها الصغار نتيجة للإهمال وعدم متابعتهم من قبل الأهل، يدق ناقوس الخطر مع حلول شهور الصيف كل عام، ويتطلب تكثيف الجهود لرفع درجة الوعي لدى العائلات، بهدف حماية الأطفال وضمان سلامتهم.

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: سلامة الأطفال هي مسؤولية الأهل بالدرجة الأولى. ومن خلال المراقبة والمتابعة المستمرة لأنشطة الأبناء يتحقق أهم شرط لسلامتهم.