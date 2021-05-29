«الإمارات العالمي للاعتماد» يعزز مكانته دولياً

دبي (وام)

بدأ مركز الإمارات العالمي للاعتماد خطواته نحو العالمية منذ أن حصل على الاعتراف الدولي من منظمات الاعتماد الدولية «ILAC IAF ARACAPAC»،» واستمرت هذه الخطوات والإنجازات رغم التحديات التي واجهها العالم بسبب جائحة انتشار فيروس كورنا المستجد، وكان للمركز العديد من المحطات والنقلات النوعية التي تمت في العديد من مجالات الاعتماد، وأهمها حصول المركز على الاعتراف الدولي في جميع المجالات والتوسع في مجالات جديدة، ليس فقط على مستوى الدولة بل تجاوزتها على مستوى المنطقة، وشملت مؤخراً الحصول على الاعتراف الدولي في مجالات اعتماد جهات منح الشهادات للأفراد وأنظمة الصحة والسلامة المهنية وأمن المعلومات. وقال داوود الهاجري رئيس مجلس مركز الإمارات العالمي للاعتماد: إن اسم الإمارات ارتبط بهذا الإنجاز كأول جهاز اعتماد عربي وإقليمي يحصل على هذه الاعترافات، وتحقيقاً لالتزامنا تجاه المجتمع ومواكبة المتغيرات المُتسارعة التي ألقت بظلالها على شتى نواحي الحياة فقد قام المركز بإضافة تعديلات سريعة على خطط العمل.