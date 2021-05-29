لجنة خاصة لـ«إزالة تعديات منطقة مليحة الأثرية»

الشارقة (وام)

بحثت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، خلال اجتماعها الأول، تسهيل الإجراءات ونقل المخالفات وتسييج المواقع الأثرية للحفاظ عليها، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 14 لسنة 2021 بشأن إنشاء لجنة خاصة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية. حضر الاجتماع المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، رئيس اللجنة، وعضوية ممثلي الجهات وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الشارقة للآثار. وأوضح الطنيجي أن إزالة المزارع والعزب العشوائية من منطقة مليحة الأثرية سوف تتم من خلال إعداد اللجنة لبرنامج عمل ضمن إطار زمني محدد وسوف تتم مشاركة جميع الجهات المعنية وفق اختصاصاتها لإنجاز المشروع خلال فترة زمنية قصيرة، والعمل على إزالة التعديات والعوائق من المزارع والعزب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة الأثرية، ووضع سياج يحيط بالمنطقة وفقاً لحدودها المعتمدة ووضع بوابات للدخول والخروج من المنطقة.