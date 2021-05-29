مستشفيات الظفرة توسع مركز الفحص من المركبة في المرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» من توسعة مركز فحص كوفيد - 19 من المركبة في مدينة المرفأ، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لها، مما سهل على المراجعين وسكان المدينة سرعة إنجاز عمليات الفحص في أقل وقت وأدنى مجهود.

ويوجد مركز الفحص من المركبة بجوار مدخل الطوارئ في مستشفى المرفأ، ويوفر مجموعة من الخدمات للجمهور وسكان المدينة، منها إجراء مسحة الأنف PCR بجانب فحص الليزر DPI.

كما يقوم المركز بتقديم خدمة التطعيم باللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19» للرجال، ويبدأ في استقبال المراجعين والراغبين في الحصول على تلك الخدمات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء.

وحددت مستشفيات الظفرة 3 مراكز للفحص من المركبة في كل من مدينة زايد وغياثي، بجانب مركز الفحص في مدينة المرفأ، تضم تجهيزات مختلفة لاستيعاب أي حالة تصل إلى المراكز والتعامل معها بشكل سليم، حيث تتوافر سيارات إسعاف في المراكز لنقل أي حالات مرضية، والتعامل مع أي حالات طارئة للمراجعين من أصحاب الأمراض المزمنة أو الحالات الخاصة، وذلك لضمان سلامة وصحة جميع المراجعين.

وتم تحديد 5 فئات لهم أسبقية الدخول، وهم من يعانون أعراضاً مرضية وكبار المواطنين والنساء الحوامل، ومن يعاني أمراضاً مزمنة وأصحاب الهمم.

وتوفر مستشفيات الظفرة 5 مراكز أخرى لفحص «كورونا» في مختلف مدن منطقة الظفرة، تضم مركزين للفحص في جزيرة دلما، أحدهما في مبنى نادي الظفرة الرياضي والآخر في مبنى عبارة دلما، بجانب توفير عيادة للفحص في المنطقة الصناعية بمدينة زايد لتسهيل إجراء الفحص للقوى العاملة في تلك المنطقة، بجانب توفير مواقع للمسح في كل من مدينة ليوا والسلع.

وقامت مستشفيات الظفرة خلال العام الماضي بفحص أكثر من 630 ألف شخص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في مختلف مدن منطقة الظفرة، وتمت عمليات الفحص عبر 8 مراكز مختلفة في مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، حيث جرى فحص أكثر من 93 ألف شخص في مراكز المسح من المركبة، بالإضافة إلى أكثر من 530 ألف شخص تم إجراء الفحص لهم من بقية مراكز المسح الأخرى، وخلال جولات المسح من المنازل، وشملت أهالي منطقة الظفرة والمقيمين والعمالة المساعدة في المنازل والمزارع.