بلدية أبوظبي تعرف بالإضاءة الموفرة للطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية حملة توعوية شاملة، بهدف توضيح الفوائد الإيجابية والبيئية للمشروع الرائد بشأن استبدال الإنارة التقليدية بإنارة موفرة للطاقة (LED) في جزيرة أبوظبي، ويستهدف المشروع استبدال الإنارة التقليدية الحالية في أبوظبي بإنارة (LED) الموفرة للطاقة، بما يتماشى ويتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنارة.

وأشارت البلدية إلى أن الإنارة الجديدة تساهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة المستدامة للإنارة، وتقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحسين عمليات الصيانة والتشغيل، واستخدام نظام تحكم ذكي، واتباع المعايير المعتمدة والتي تقوم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.