«دبي الطبية» تحصل على اعتماد النظافة والاستدامة العالمي

دبي (الاتحاد)

حصلت سلطة مدينة دبي الطبية - الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية - على اعتماد «النظافة والاستدامة» العالمي من مؤسسة الاعتماد المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية.

ويُسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام مدينة دبي الطبية بجميع المعايير الفاعلة للرقابة البيئية ومكافحة العدوى وإدارة المخلفات الطبية الحيوية.

وقال جمال عبدالسلام الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: إن الحصول على هذا الاعتماد يبرز مدى التزام سلطة مدينة دبي الطبية بلعب دور رئيسي كجهة مستدامة تعتمد الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من الآثار المناخية السلبية المتوقعة، ويعكس دور السلطة في تحديد الجوانب البيئية وإدارتها ورقابتها.