شرطة دبي تُطلع «داخلية أوزبكستان» على «أمن المطارات»

دبي (الاتحاد)

زار معالي توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش، نائب وزير الشؤون الداخلية الأوزبكي لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الإدارة العامة لأمن المطارات، ومركز الاتصال 901 في الإدارة العامة للعمليات، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للقيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على أحدث الأنظمة والبرامج والممارسات التي تطبقها شرطة دبي.

وكان في استقبال معاليه، العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وعدد من الضباط من شرطة دبي ووزارة الداخلية، والمسؤولين من وزارة داخلية أوزبكستان.

واطلع معالي سديروفيتش، على غرفة العمليات بالإدارة العامة لأمن المطارات، والمزودة بأحدث التقنيات والبرامج الحديثة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع في المطارات من مسافرين وموظفين، وتأمين مطارات دبي وفق أفضل الممارسات، وبما يضمن تحقيق المعايير العالمية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية المعنية بأمن المطارات.

واستمع الوفد إلى شرح حول الجانب التدريبي لمركز دبي لأمن الطيران المدني بالإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وهو المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط من قبل منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو». واطلع الوفد على البرامج التأهيلية لمفتشي شرطة دبي العاملين على تعزيز الأمن والأمان في المطارات، والتدقيق على الحقائب والشحنات، منها برنامج إعادة تقييم الكاشفين الأمنيين «TIRT»، وهو عبارة عن برنامج طوره وابتكره مركز دبي لأمن الطيران المدني لتدريب وتأهيل وتطوير المفتشين العاملين في مطارات دبي، للكشف عن المواد الممنوعة والمحظور نقلها في حقائب المسافرين أو في الشحنات. واطلع معالي سديروفيتش، والوفد المرافق له على مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات دردشة، بما يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».