«الداخلية» تنظم ورشة «الإنتربول والجرائم السيبرانية»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، ورشة العمل الافتراضية الخاصة بعنوان «برنامج الإنتربول للجرائم السيبرانية وأدوات المكافحة الإلكترونية»، والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، متمثلة في مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة، بمشاركة خبراء دوليين ومختصين في مجال التحقيق في الجرائم السيبرانية.

ورحب الريسي في كلمته بكريج جونز مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بسنغافورة، وشكره على مشاركته فيها، والتي يتناول خلالها ثلاثة محاور رئيسية وهي: آلية الاستجابة للتهديدات السيبرانية، ومنصة المعرفة والعلوم، ومنصة تنسيق العمليات الاستخباراتية المشتركة.

وقال: إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون الدولي وتوثيق العلاقات وبناء القدرات وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة والأساليب المتطورة في التنسيق مع القائمين على إنفاذ القانون، من خلال منصات إلكترونية موحدة مزودة بأحدث التقنيات التي تضمن انسيابية التبادل المعلوماتي في العمليات المشتركة، ضمن بيئة إلكترونية مشفرة وأمنة. وأكد أن وزارة الداخلية، حريصة على تعزيز تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جهته، استعرض كريج جونز مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإنتربول، الأدوات والتطبيقات الإلكترونية الأمنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمعلومات، وتوحيد جهود العاملين على إنفاذ القانون في كافة الدول الأعضاء، من خلال التواصل الآمن عبر منصات ذكية مشفرة تضمن الفاعلية الأمنية وتحقق الأهداف المشتركة، وجعل العالم أكثر أماناً في ظل تحديات الثورة المعلوماتية الهائلة، والبيانات الضخمة، و«إنترنت الأشياء» والعملات الافتراضية وتحديات الإنترنت المظلم والعميق، وتطور الأساليب الإجرامية، لاسيما الإلكترونية منها والسيبرانية.