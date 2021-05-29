«الوطني للتأهيل» يطلق برنامجاً للوقاية من المخدرات والكحول

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن أنشطة المعهد التدريبي للمركز الوطني للتأهيل، ينظم المركز في الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 4 يونيو المقبل برنامجاً تدريبياً لبناء القدرات في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات والكحول، ويشارك به صانعو سياسات والمختصون من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون، ومصر، والسودان.

ويعد إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط ثمرة ارتباط المركز الوطني للتأهيل بمذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تنص على اعتماد المركز منصة تدريب على برامج خطة كولومبو لمنطقة الشرق الأوسط.

ويضم البرنامج التدريبي الذي يعقد على مدار خمسة أيام، تسعة مواضيع تدريبية أساسية مستندة إلى «المنهاج العالمي للوقاية»، والذي تم تطويره من قبل فريق «خطة كولومبو»، حيث سيشارك الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، في تقديم تلك الجلسات التدريبية الافتراضية إلى جانب متخصصين من المركز ومن فريق «خطة كولومبو».