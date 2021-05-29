شرطة عجمان تكرم موظفيها الموهوبين

عجمان (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ملتقى المواهب الأول، للتعريف بالموهوبين من موظفيها وتكريمهم.

وترأس الملتقى العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وقال في كلمته: إن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً برأس المال البشري، وأوضح العقيد د. عمر إبراهيم آل علي مدير عام تطوير الكفاءات بوزارة الداخلية: إن استحداث قسم إدارة المواهب جاء بهدف العمل على منظومة المواهب في وزارة الداخلية والارتقاء بهم، حيث تم اختيار الموهوبين في وزارة الداخلية ومن مختلف القيادات بإجمالي عدد 1100 موظف، بناء على معايير محددة بغرض تقييم الكفاءات السلوكية، التخصصية، والقيادية.