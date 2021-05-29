طقس الإمارات غداً الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 17:31 والمد الثاني عند 03:08 والجزر الأول عند الساعة 10:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:00.

في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً أيضاً. يحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزر الأول عند الساعة 19:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:05.