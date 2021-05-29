"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً على شارع الخليج

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم جسراً رئيساً على شارع الخليج بطول 570 متراً وسعة ثلاثة مسارات باتجاه بر دبي وبتقاطع سطحي على شارع الخليج مع شارع عمر بن الخطاب.

يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير محور الشندغة الذي يعد من أضخم مشاريع الطرق والمحاور الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً ويمتد من شارع الشيخ راشد مروراً بشارع الميناء وشارع الخليج وصولاً إلى شارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: تقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بـ 4800 مركبة في الساعة ويخدم الحركة المرورية على شارع الخليج القادمة من تقاطع شارع أبوبكر الصديق والحركة المرورية القادمة من جزر ديرة باتجاه نفق الشندغة حيث يوفر استمرارية الحركة الحرة على طول شارع الخليج كما جرى افتتاح التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية بين شارع الخليج وشارع عمر بن الخطاب.

وأشار إلى أنه قد روعي في المشروع تطبيق جميع متطلبات السلامة المرورية. وأوضح الطاير أن نسبة الإنجاز في العقود الحالية قيد التنفيذ في مشروع تطوير محور الشندغة بلغت 70في المائة.