البحرين تدعم طلب الإمارات لاستضافة "COP 28" في أبوظبي عام 2023

أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين دعم مملكة البحرين لطلب استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وأكد على ثقة مملكة البحرين الكبيرة بالإمكانيات المتقدمة والقدرات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28، والتي من شأنها إنجاح فعاليات هذا المؤتمر المهم، وتحقيق أهدافه المنشودة بالشكل الذي يعطي دفعة قوية للجهود الدولية تجاه التغير المناخي، والذي يشكل تحديّاً كبيراً للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

وشدد المبعوث الخاص لشؤون المناخ على دعم مملكة البحرين الكامل لطلب دولة الإمارات لاستضافة هذا المحفل الدولي الكبير، ومساهمة المملكة في إنجاحه على كافة المستويات، منوّها بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات وهيئات معنية بالمناخ، وذلك لتوحيد الأداء في التعامل مع المتغيرات المناخية ونتاجاتها، من خلال استثمار الجهود التي تُبذل في هذا الإطار.

ونوّه إلى أنّ طلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 في هذه المرحلة والظروف التي يشهدها المناخ العالمي، سيصبّ في تعزيز أهداف وطموحات المجتمع الدولي في الحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، وبما يسهم في توفير بيئة ملائمة وحياة آمنة، من خلال إتاحة الفرصة لمضاعفة الفرص الاستثمارية التي ترفد التنمية وتوفّر الاستدامة، وبما يحقق الازدهار والنماء.









