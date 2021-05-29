في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي توفر جرعة داعمة للقاح سينوفارم للمطعمين بالكامل بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

وأكدت أن الجرعة الداعمة متاحة مجاناً دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في أبوظبي. وللاطلاع على قائمة مراكز التطعيم يرجى زيارة doh.gov.ae