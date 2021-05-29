في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي توفر جرعة داعمة للقاح سينوفارم للمطعمين بالكامل بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.
وأكدت أن الجرعة الداعمة متاحة مجاناً دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في أبوظبي. وللاطلاع على قائمة مراكز التطعيم يرجى زيارة doh.gov.ae
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي توفير جرعة داعمة للقاح سينوفارم للمطعمين بالكامل بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 29, 2021
الجرعة الداعمة متاحة مجاناً ومن دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في أبوظبي#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/2phB9UdwSS