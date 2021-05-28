لجان خاصة «حضورية» للطلبة أصحاب الهمم في امتحان نهاية العام

دينا جوني (دبي)

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» بأن جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر ستكون «عن بُعد»، موضحةً أنه بالنسبة للطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية تتطلب تعديل المنهج والامتحانات، فإنه يتم تقييمهم من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة بحيث يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، أما أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية تتضمن مواءمة وتكييفاً، فإنهم يخضعون للامتحان الإلكتروني نفسه مع بقية الطلبة.

وذكرت المؤسسة في دليل امتحانات الفصل الدراسي الثالث أنه فيما يخص أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر الذين سيؤدون الامتحانات في المدارس، فسوف تُشكّل لجان خاصة بهم تناسب حالة كل طالب، وسيتم تزويد المدارس من قبل فريق أصحاب الهمم ببيانات الطلبة من هذه الفئة، مع تحديد نوع الخدمات الواجب تقديمها لكل طالب خلال فترة الامتحانات، وتوفير فريق اختصاصي من التعليم الدامج أو دعم التربية الخاصة، وذلك خلال فترة الامتحانات، لمتابعة هؤلاء الطلبة.

وقالت: إن المدارس سوف تزوّد الطلبة بمواعيد الامتحانات وفق الجداول الامتحانية المعتمدة، ولا بد أن يكون التواصل مع المدرسة قبل أسبوع من بدء الامتحانات على الأقل، ويكون التواصل مباشرة على الخط الساخن للمدرسة وإعلامهم بالمشكلة، مشددة على منع تداول الأدوات بين الزملاء، وضرورة إخطار المعلم عند الحاجة للقرطاسية.

وشددت المؤسسة على إلزام طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، بفتح الكاميرات خلال الامتحانات، وارتداء الزي المدرسي، وضرورة إجراء طلبة الصف الثاني عشر فحص «كوفيد - 19»، مؤكدةً أن أسئلة الامتحانات ستكون مقتصرة أيضاً على مقررات الفصل الدراسي الثالث.

ودعت المؤسسة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» على ألا تتعدى صلاحية الفحص سبعة أيام متتالية، وعلى إدارة المدرسة التأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، وحصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة، وتحديد سبب الغياب مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين، والذين تعرضوا لمشاكل تقنية خلال تأدية الامتحان بعد الانتهاء من الامتحان مباشرةً.

تفاعل

اعتمدت الورشة على التفاعل بين المدربة والأطفال حيث تم بث فيديو توعوي للصغار تضمن توظيف الشخصية الافتراضية التي أطلقتها «سلامة الطفل» باسم «راشد» ضمن مبادرة جديدة للإدارة نفذتها مؤخراً، وأطلقت من خلالها شخصيّتين افتراضيتين، هما «سارة» و«راشد» بهدف بلورة أشكال تواصل مبتكرة مع الأطفال.

وسلطت المدربة الضوء على أبرز مواد قانون حقوق الطفل الذي يشتمل على 23 مادة تنص على حق الطفل في الحياة والرعاية والنفقة والخدمات الصحية والتعليم وحق إشراك الطفل في مختلف البرامج والأنشطة وحظر كل أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، وحماية الأطفال من الاستغلال أو سوء المعاملة أو الإهمال وحمايتهم من كل ما قد يؤدي إلى تعريض سلامتهم للخطر.

تعريف الصغار بحقوقهم

نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة فعالية ورشة عمل بعنوان «حقوق الطفل»، ضمن مشاركاتها في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 12»، وقدمت الورشة شرحاً مبسطاً لمحتوى قانون حقوق الطفل المعروف بقانون «وديمة» واتفاقية حقوق الطفل الدولية. وأوضحت المدربة مريم العبدولي أنواع حقوق الطفل وواجباته والفرق بين الحاجات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها مثل الغذاء والعلاج والدراسة وبين الرغبات الفردية التي يمكن تصنيفها بغير الضرورية، أو التي تأتي لاحقاً بعد الحاجات الأساسية، مثل طلب الألعاب الإلكترونية.