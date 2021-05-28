73% نسبة إنجاز «عنونة» شوارع ومباني أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

استكملت دائرة البلديات والنقل 73% من نظام عنونة الشوارع والمباني واللوحات الإرشادية خلال العام الماضي، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 84.62% في مدينة أبوظبي وضواحيها، حيث تم ترقيم 76.848 مبنى، وتركيب لوحات 4895 لوحة في الشوارع.

وفي مدينة العين، بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية العام الماضي 41.66%، حيث تم ترقيم 29.146 مبنى، وتركيب 3573 لوحة في الشوارع، وفي الظفرة بلغت نسبة الإنجاز 93.69%، بواقع ترقيم 17.293 مبنى، وتركيب 3105 لوحات في الشوارع.

وتواصل دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع بلديات مدينة أبوظبي، مدينة العين، والظفرة ترقيم المباني وتركيب اللوحات في الشوارع لتصل نسبة استكمال المشروع 100% في مختلف أرجاء الإمارة.

وباتت معظم أرقام المباني واضحة أمام الجميع في أغلب شوارع وطرق الإمارة وبالخصوص في مدينة أبوظبي وضواحيها، حيث تنتشر اللوحات الإرشادية الجديدة ومعها الأسماء الجغرافية بمعانيها الجميلة، الثقافية والتراثية والحضارية، التي تجسد تاريخ الأرض والدولة ورموزها الوطنية وشخصياتها المتميزة، وتعزز الهوية الإماراتية والإسلامية، وتربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا.

ويلبي نظام العنونة معايير المدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات الحديثة التي تحدد الاتجاهات الجغرافية بدقة، وتمكن من الوصول إلى الوجهة المستهدفة بكل سهولة ويسر. وكذلك رمز الاستجابة السريعة «QR» الموجود على اللوحات الإرشادية والذي يوفر شرحاً مفصلاً عن تسميات الشوارع والمناطق ومصادرها التراثية والحضارية.

أما على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، يدعم نظام عنواني بيئة الأعمال المحلية ويصب في عمق العملية التنموية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارة، ويرتقي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من خلال استجابة أسرع وأدق لحالات الطوارئ، والاستدلال على العناوين بطرق أسهل تختصر المسافات والوقت، كما يعزز الحركة التجارية والخدمية، ويسهل عملية تحديد المواقع السياحية والوصول إليها بدقة.

وعلى الصعيد البيئي، يسهم النظام في تقليص الانبعاثات الغازية بفضل اختصار أوقات القيادة وتوفير الوقود، ويجعل طرق الإمارة أكثر أماناً وسلامة.