ضمن حملة لـ«بلدية أم القيوين».. ردم 7 آبار مهجورة في «فلج المعلا»

سعيد أحمد (أم القيوين)

ردمت بلدية أم القيوين 7 آبار مجهورة في منطقة فلج المعلا بالإمارة، ضمن حملة أطلقتها الأسبوع الماضي، للحد من الحوادث التي قد ينتج عنها، بسبب افتقارها لمعايير الأمن والسلامة.

وأكدت البلدية أنها مستمرة في الحملة، التي ستغطي جميع الأماكن في منطقة فلج المعلا والمناطق القريبة منها، بهدف تفادي وقوع الحوادث، حيث تنتشر كثير من الآبار القديمة المهجورة والمكشوفة في عدة أماكن بالمنطقة، وتشكل خطراً على السكان، لافتة إلى أنها تسعى نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية وحماية الموارد المائية.

وأشارت إلى أنه تم تقييم مخاطر الآبار من قبل لجنة مختصة في هذا المجال، لحصر جميع الآبار المهجورة والمكشوفة، ليتم ردمها بناءً على آلية مدروسة من قبل البلدية، مؤكدة أن معظمها يعود إلى مزارع تخلى أصحابها عنها، لعدم توافر المياه فيها، بسبب ضعف وعيهم بمعايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى ما تردد في الآونة الأخيرة من وقوع حوادث مؤسفة وخطيرة في مثل هذه النوعية من الآبار.

وناشدت بلدية أم القيوين جميع الشركات والأفراد المسؤولين عن تلك الآبار الجوفية غير المرخصة في منطقة فلج المعلا، ضرورة مراجعة البلدية لمنحهم تراخيص وفق اشتراطات وإجراءات، تضمن عدم الاستغلال السيئ للثروة المائية من قبل البعض، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعميماً في وقت سابق، ينص على جميع المنشآت وشركات المقاولات والأفراد، الحصول على تصريح خطي مسبق قبل حفر آبار جديدة، أو القيام بأي أعمال صيانة أو تعميق أو إجراء أي تغيير عليه أو تعديل بالآبار القائمة، وعلى أي شخص يستغل بئراً لغرض تجاري الالتزام بمراجعة بلدية أم القيوين لاستكمال الإجراءات اللازمة.