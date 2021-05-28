غرقت الأم ونجت ابنتها

سعيد أحمد (أم القيوين)

توفيت امرأة هندية تبلغ من العمر «32 عاماً» إثر غرقها على شاطئ «البيت متوحد» بأم القيوين، ونجت ابنتها «4 سنوات» من الحادثة، ونقلا إلى مستشفى أم القيوين صباح اليوم.

وأفاد العميد خليفة سالم الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بأم القيوين، بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة 9 صباحاً، يفيد بوقوع حالة غرق لأسرة آسيوية على شاطئ «البيت متوحد» بالإمارة.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف الوطني والشرطة إلى الموقع. ولفت العميد الشامسي إلى أن الأسرة، المكونة من «أب وأم وولد وبنت»، جاءت إلى الشاطئ عند الساعة السابعة صباحاً، ودخل الأب وابنه إلى البحر ولحقت بهما البنت ومن ثم الأم، فتعرضت الأم وابنتها للغرق، وحاول الأب أن ينقذهما، ولكن لم يستطع، وخرج من البحر يطلب المساعدة من المارة، الذين سارعوا على الفور لتقديم المساعدة وإخراج الأم التي فارقت الحياة بعد وصولها إلى المستشفى، والبنت حالتها مستقرة.