«الصحة»: تقديم 114,055 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 114,055 جرعة من لقاح كوفيد-19، خلال الساعات الـ 24 الماضية.بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12,646,025 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 127.86 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المستج المسبب لمرض كوفيد-19.