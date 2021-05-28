ولي عهد رأس الخيمة يشيد بدعم القيادة الرشيدة للموهوبين والمبتكرين

رأس الخيمة (وام)

ثمن سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لشباب وشابات الوطن من الموهوبين والمبتكرين والمخترعين عبر رعايتهم وتنمية مهاراتهم وتوفير الإمكانات اللازمة لهم لوضع اسم الإمارات على الخريطة العلمية العالمية ورفع علمها في سماء الاختراعات والابتكارات. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الظيت بمدينة صقر بن محمد أمس، العالم الإماراتي الصغير أديب سليمان البلوشي وشقيقته دانة سليمان البلوشي أصغر رائدة فضاء متدربة في وكالة الفضاء «ناسا» يرافقهما والدهما سليمان البلوشي.

حضر اللقاء، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وأعرب سموه عن ثقته بأن دولة الإمارات زاخرة بالموهوبين والمبدعين والمبتكرين القادرين على تحقيق الإنجازات العلمية واستثمار قدراتهم الأمر الذي سيعود بالفائدة على دولتنا ومجتمعنا مستقبلاً كونهم أفضل استثمار للدولة. ودعا سموه الموهوبين والمبدعين إلى العمل على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم وأن يعمدوا للارتقاء في سلم العلم والمعرفة والابتكار وتحقيق الريادة لأنفسهم ووطنهم بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتسلم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي خلال اللقاء النسخة الأولى من كتاب العالم الإماراتي الصغير أديب سليمان البلوشي الذي يعتبر أول عمل يغطي قصة نجاحه ومحطاته وفصول حياته ومشواره مع الاختراعات والابتكارات. كما تسلم سموه كتاب دانة سليمان البلوشي الذي يحمل عنوان «13 امرأة عربية مبدعة» دونت فيه السيرة الذاتية لـ13 امرأة على المستويين العربي والمحلي قدمن إنجازات متنوعة، وتفوقن في أعمالهن. واطلع سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء على ما يحتويه كتاب أديب سليمان البلوشي الذي جاء في 12 فصلاً وكيف نشأ المخترع الصغير على حب وطنه والولاء للقيادة والتحديات التي واجهته في طريقه إلى العالمية إلى جانب حصوله على ألقاب أخرى في حياته وابتكاراته واختراعاته وزياراته الخارجية التي مثل فيها الدولة ورفع فيها علم الإمارات في المحافل العلمية والابتكار، ومن ثم التكريم والجوائز المحلية والعربية والعالمية التي نالها وصولاً إلى احتفاء قادة الإمارات والمسؤولين به. واستمع سموه من «أديب» عن خططه ومشاريعه المستقبلية في مجال الاختراع.. فيما استمع من «دانة» عن تفاصيل كتابها الذي يسلط الضوء عن السيدات وإنجازاتهن الملهمة وإسهاماتهن العظيمة في مجالات تخصصهن المختلفة. وأثنى سمو ولي عهد رأس الخيمة على الكفاءات والمخترعين بدولة الإمارات والعقول المتميزة ممثلة في أحد أبناء الإمارات العالم الصغير أديب سليمان البلوشي وجهود المبذولة لإنجاز هذا الكتاب الذي يعد مرجعاً مهماً نظراً لما يحتويه من معلومات قيمة مفيدة للأجيال القادمة.. وتمنى للعالم الصغير وشقيقته النجاح في حياتهما الدراسية وبمجال الابتكارات والإنجازات العلمية. من جهته اعتبر أديب البلوشي أن نجاحه لم يكن ممكناً لولا دعم قيادة الدولة الرشيدة وأسرته والإيمان بقدراته ومهاراته.. معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على تشجيعهما ودعمهما.