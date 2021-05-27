المدارس الأهلية الخيرية تنضم لـ«شراكة» «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً مذكرة تفاهم مع المدارس الأهلية الخيرية ضمن برنامج شراكة، والذي هو واحد من مبادرات الجامعة للمشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بينها وبين مجموعة مختارة من المدارس من جميع أنحاء البلاد.

وحضر البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وإبراهيم أبو زيد، مدير عام الشؤون الإدارية لمدارس الأهلية الخيرية، الحفل الافتراضي إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المؤسستين.

وقال البروفيسور ميتشل: «يسعدنا أن نرحب بالمدارس الأهلية الخيرية في برنامج شراكة. إننا نكمل بعضنا بعضاً ولدينا التزام مشترك بالتعليم، وبالتالي فإن مذكرة التفاهم ستدعم التعاون المعزز بيننا، وإمكانيات تفاعل الطلبة مع أقرانهم من مدارس شراكة، وفرص استكشاف كل ما تقدمه الجامعة الأميركية في الشارقة من حيث البرامج الأكاديمية واللاصفية».

كما رحب الدكتور محمد شعث، رئيس مجلس المديرين والمدير العام لمدارس الأهلية الخيرية، بالاتفاقية وقال: «تشرفت المدارس الأهلية الخيرية بعقد شراكة مع الجامعة الأميركية في الشارقة. تمثل هذه الشراكة أحد أنواع التطوير بمدارسنا وهي تعود بالخير على طلبتنا. نحن نهدف إلى تجهيز طلبة يصنعون المستقبل، أو على الأقل يشاركون فيه، وسيكون هذا ممكناً وأحد نتائج هذه الشراكة».

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة الأميركية في الشارقة ومدارس الأهلية الخيرية، من خلال استقطاب الطلبة المتميزين من خلفيات اجتماعية وثقافية واقتصادية متنوعة في الجامعة. وبناء على ما تنص عليه الاتفاقية، ستقدم الجامعة الأميركية في الشارقة منحاً دراسية جزئية للطلبة المستحقين الذين رشحتهم المدرسة، وستقدم الدعم للأنشطة البحثية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها المدرسة. كما ستتاح الفرصة لطلبة المدرسة للمشاركة بالأنشطة الجامعية السنوية.