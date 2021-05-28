جامعة الإمارات تشارك في منتدى للابتكار

العين (الاتحاد)

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في منتدى كلارفييت للابتكار والذي عقد افتراضياً يومي 25-26 مايو 2021، ومثل الجامعة في المنتدى الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، حيث شارك في جلسة تطوير برامج بحثية مركزة بمشاركة الدكتور عامر الهنائي نائب مدير جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور أحمد مراد تجربة الجامعة كجامعة بحثية تضم برامج تمويل بحثية مختلفة، كما تحدث عن العلاقة ما بين الصناعة والجامعات الأكاديمية والمؤسسات الحكومية من خلال فهم الاحتياجات المختلفة لكل قطاع، وكيفية بناء منظومة بحثية تكاملية تسهم في إيجاد حلول علمية لتحديات الحكومات وقطاع الصناعة.