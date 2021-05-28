إغلاق 8 مؤسسات خالفت التدابير الاحترازية بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 8 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الجاري، كما خالفت 13 مؤسسة، ووجهت 144 تنبيهاً لمؤسسات أخرى بهدف التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وتضمنت الإغلاقات، مؤسسات غذائية وصالونات ومراكز لياقة بدنية ومقاهي ومغاسل ومقاهي شيشة ومراكز تدليك، وتقوم البلدية بإغلاق المؤسسات المخالفة مؤقتاً، ويعتمد إعادة فتحها على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية وشروط إعادة الفتح وتسيير العمل، وأن يتم تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات الأساسية التي تم رصدها، وأدت إلى قرار الإغلاق.

وأكدت «بلدية دبي» أنه من أهم أسباب الإغلاقات والمخالفات والتنبيهات التي سجلها مفتشو دبي كانت عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم والاكتظاظ، وعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، ومخالفة الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وأوضحت أن الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها.

وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في المؤسسات العاملة بدبي. كما شددت على ضرورة التزام المؤسسات والأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة مثل المنشآت الفندقية، ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، والمؤسسات الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، ومنافذ بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية، والمؤسسات التعليمية، والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ومراكز اللياقة البدنية، والمغاسل، والأماكن المخصصة للتدخين، والأماكن الترفيهية، والأسواق التابعة للبلدية.