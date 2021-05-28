«الصحة العربي 2021» ينطلق الشهر المقبل في دبي

دبي (وام)

تنطلق أعمال معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2021» في الفترة من 21 إلى 24 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بمشاركة حضورية لنحو 3500 شركة عارضة وأكثر من 51000 مشارك من 170 دولة لحضور المعرض بنسختيه الحية والافتراضية. ويشهد مؤتمر «آراب هيلث 2021» الذي سيقام هذا العام تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام» مشاركة من 300 متحدث من مختلف دول العالم سيسلطون الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى.

وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمراً تسعة منها ستكون متمحورة على التعليم الطبي المستمر إذ يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر «آراب هيلث»: «كان تطوير الأدوية في طليعة جدول أعمالنا لما يقرب من 18 شهراً وسيبقى موضوعا للنقاش في المستقبل القريب.. ونحن ملتزمون من خلال المعرض بمعالجة الموضوعات الأكثر صلة في قطاع الرعاية الصحية حيث تم استضافة نخبة من الخبراء العالميين لتشكيل مستقبل النماذج المبتكرة في اكتشاف الأدوية». وتم إطلاق منصة «آراب هيلث2021» عبر الإنترنت في 23 مايو الجاري وستبقى متاحة للمشاركين حتى 22 يونيو المقبل.