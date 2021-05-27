«العلاج الجيني» في ندوة لـ«العربي للدراسات»

دبي (الاتحاد)

عقد المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة حمدان الطبية، أمس الأول، ندوته الافتراضية الثالثة ضمن سلسلة الندوات الافتراضية عبر الإنترنت، حيث ناقشت موضوع «العلاج الجيني»، بحضور أكثر من 550 مشاركاً من جميع أنحاء العالم.

وقدم الدكتور دينيس كاربونارو -ساراتشينو، من الولايات المتحدة الأميركية، خلال الندوة نظرة عامة عن موضوع العلاج الجيني، وناقشت الدكتورة ايزابيل ريتشارد، رئيسة قسم الأمراض العضلية في فرنسا، موضوع العلاجات المبتكرة والاضطرابات العصبية العضلية، وناقش جون أندوني أورتيزبيريا أخصائي الأمراض العضلية في معهد مايولوجي بفرنسا، العلاجات المبتكرة والاضطرابات العصبية العضلية من وجهة نظر الطبيب، أدار الندوة البروفيسور أندريه ميجاربان، الجامعة اللبنانية الأميركية من لبنان.

وكان المركز قد بدأ سلسلة الندوات الافتراضية شهر فبراير الماضي، بندوة ناقشت موضوع «العوامل الجينية في الأمراض المعدية»، بحضور أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، وندوة عقدت شهر أبريل الماضي ناقشت موضوع «علم الوراثة السكانية»، بحضور أكثر من 600 مشارك.

وأعرب الدكتور محمود طالب آل علي عن سعادته بمستوى الاهتمام والمشاركة في سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها المركز، كما صرح بأنه قد تم تحديد موضوعات السلسلة مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات المحددة لمنطقتنا، ونأمل أن تستمر الندوات الافتراضية القادمة في السلسلة في تثقيف المشاركين.