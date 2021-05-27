%87 من المفقودات في «أجرة أبوظبي» أُعيدت لأصحابها

هالة الخياط (أبوظبي)

قال مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل: إن البلاغات المتسلمة بشأن المفقودات العام الماضي، والتي بلغت 12 ألف بلاغ تم تسليم 87% منها لأصحابها.

ودعا المركز مستخدمي سيارات أجرة أبوظبي إلى أخذ إيصال الدفع من السائق، والذي يتضمن بيانات الرحلة ووقتها ورقم المركبة واسم السائق، بما يسهل التعامل مع شكاوى المفقودات إن وجدت.

وأوضح المركز في رده على استفسارات «الاتحاد» أن أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي يضم 6390 مركبة، منها 222 سيارة أجرة مخصصة للمطار، وتمتاز بأنها على مستوى عال من حيث السعة الاستيعابية، وعدد الركاب، وتعتبر مركبة بمزايا فارهة.

كما يضم الأسطول 144 سيارة أجرة مخصصة لأن تكون سيارات عائلية، كما يوجد حالياً 23 مركبة مزودة بالرافعات تتناسب وأصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية.

وأكد المركز أن ما يميز خدمة النقل عبر سيارات الأجرة أن عنصر الأمان والسلامة عالٍ، حيث إن هناك تطوراً كبيراً في الرقابة والاشراف عليها.

وبشأن التطبيقات الذكية، أفاد المركز بأن عدد المستخدمين لتطبيق «أجرة أبوظبي» في ارتفاع، حيث بلغ إجمالي عدد الحجوزات عن طريق التطبيق 979 ألف حجز خلال العام 2020، منها 59 ألف حجز من خاصية احجز لاحقاً.

وتم تزويد التطبيق بنظام الملاحة، بما يساعد في الوصول إلى العميل بأسرع وقت ودون الحاجة إلى تحديد العميل لموقعه، بالإضافة إلى إمكانية دفع الأجرة عبر بطاقات الائتمان، بما يحقق المنافسة الناجحة مع التطبيقات العالمية الأخرى.