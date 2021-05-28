إطلاق «الواقع المعزز» للحافلات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، تقنية «الواقع المعزز - لعرض مواعيد الحافلات الآنية، عبر الهواتف الذكية، وهي خدمة إلكترونية مستحدثة يمكن الوصول إليها عن طريق زيارة الرابط الالكتروني، أو من خلال مسح رمز استجابة سريع (كيو آر) الذي سيتم نشره خلال المرحلة المقبلة في مواقف انتظار الحافلات وإضافته إلى قنوات المركز المختلفة.

ويتطلب الحصول على هذه الخدمة، تفعيل كل من خاصية الكاميرا، وخاصية الموقع الجغرافي، وخاصية الحركة والتوجيه، إضافة إلى متصفح في أنظمة الأندرويد، أو«سفاري». وتتيح تقنية الواقع المعزز لمستخدمي النقل العام كافة المعلومات الآنية والبيانات الخاصة بمواعيد خدمات الحافلات العامة، بما يسهل تنقلاتهم، ويعزز تجربتهم في استخدام حافلات النقل العام.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها مركز النقل المتكامل لتعزيز المسيرة الرقمية التي ينتهجها في تطوير خدمات النقل الذكية وتوفير خدمات نوعية ومبتكرة لمستخدمي وسائل النقل العام من سكان الإمارة وروادها. ومن خلال استخدام تقنية الواقع المعزز، يستطيع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي بشكل عام، ومستخدمو وسائل النقل العام «خدمة الحافلات» على وجه الخصوص، الحصول على معلومات مواعيد الحافلات الآنية ومعرفة الفترة الزمنية اللازمة لوصول الحافلة إلى محطة الانتظار.