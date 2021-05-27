بلدية دبي تدعو المواهب للمشاركة في صناعة فيلم بيئي قصير

دبي (وام)

تنظم بلدية دبي معرضاً افتراضياً للأفلام البيئية القصيرة، تحت شعار «دقيقة من أجل البيئة»، تزامناً مع يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام. ودعت البلدية كافة الهواة والمحترفين من جميع الأعمار للمشاركة من خلال تصوير فيلم قصير لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، بهدف تشجيع الموهوبين للاطلاع والبحث عن مفهوم النظم البيئية، وكيفية حمايتها، وإبراز إبداعاتهم من خلال صناعة فيلم قصير يتميز بالمضمون البيئي الهادف. ويمكن للراغبين بالمشاركة إرسال عملهم إلى البريد الإلكتروني قبل آخر موعد، وهو الأول من يونيو المقبل، حيث سينطلق المعرض الافتراضي يوم 6 يونيو المقبل.