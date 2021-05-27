«مختبر بيئي متنقل» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

دشنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مركبة المختبر المتنقل التابعة لإدارة البيئة بالدائرة، مزودة بأحدث الأجهزة التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد المتغيرات البيئية خلال وقت قياسي.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة أنها تستند لكفاءات مؤهلة تعمل بلا توقف، وتكثف جهودها وتتكامل مهامها للارتقاء بالإمارة في كافة مجالات الحياة، وتسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطوير البنى التحتية، مع مراعاة متطلبات البيئة والصحة والسلامة.

وأضاف أن المركبة مزودة بأفضل الأجهزة الحديثة والتقنيات الذكية، للعمل على فحص العينات، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لإحكام الرقابة على المنتجات المستوردة وكافة الشحنات، لافتاً إلى أن صحة أفراد المجتمع تعتبر من أولويات الدائرة، ونعمل على الحفاظ على سلامة الجميع.

وقال إن الدائرة قدمت مجموعة من الإنجازات، خلال الفترة الماضية في مجال الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، ولا زالت تتطلع لتحقيق الأفضل من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية، والبيئية المتنوعة، والتي يلمس أثرها الجميع.