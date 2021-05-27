«محاكم دبي» تستضيف وفد «الدولي للضبط القضائي»

دبي (وام)

استقبلت محاكم دبي وفد الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي للتنسيق بشأن أعمال التحضير لمؤتمر الاتحاد الذي تستضيفه دبي، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل تحت عنوان «العدالة الرقمية .. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي» . وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي - الذي كان في استقبال الوفد يرافقه القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي - إن استضافة دبي لـ «مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي» يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنطقة حيث يعد المؤتمر أكبر منصة على مستوى العالم تهتم بأفضل ممارسات تنفيذ الأحكام القضائية وتقديم الدعم للمؤسسات القضائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل مهمة المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والموثوقية لمواكبة معطيات العصر ومتطلباته. وأكد المنصوري - خلال لقائه الوفد الذي ضم مارك شيمنز رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأدرياتوس أوريتهاغ عضو الاتحاد - أن محاكم دبي استطاعت أن تستمد قوتها من تطوير التعاون مع المنظمات ذات العلاقة لتقديم خدمات قضائية رائدة ومتميزة عالمياً وذلك بدعم من القيادة الرشيدة.