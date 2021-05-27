«داخلية أوزبكستان» تطلع على تقنيات القطاع المروري بدبي

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، معالي توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش، نائب وزير الشؤون الداخلية الأوزبكستاني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، بحضورعدد من كبار ضباط شرطة دبي ووزارة الداخلية، والمسؤولين من وزارة داخلية أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة داخلية أوزبكستان، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على الأنظمة الأمنية والمرورية وتقنيات الاتصال، ووسائل وأساليب تقديم الخدمة للمتعاملين في شرطة دبي. واطلع معالي سديروفيتش، على عرض الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كما استمع لشرح حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة 2.

وشاهد الوفد مادة فيلمية توضح تفاصيل عملية «صيد الثعالب2 » التي أسقطت شرطة دبي فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحلت صفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم.

وزار الوفد مركز الشرطة الذكي في «دافزا سكوير»، ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، والذي يوفر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية، يقدمها المركز دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسيراً على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة، ومن دون توقف.