مسجد جديد في واحة دبي للسيليكون

دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس عن افتتاح مسجد «شيخة علي» في واحة دبي للسيليكون، والذي يستوعب 650 مصلياً، ويخدّم المنطقة السكنية والتجارية المجاورة لمجمع دبي الرقمي. ويمتد المسجد الجديد على مساحة 4.896 متراً مربعاً، 1.172 متراً مربعاً منها مساحة مبنية، ويوفر 60 موقفاً للسيارات و5 محال للتجزئة. وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «إن عدد سكان واحة دبي للسيليكون في نمو مستمر، وهدفنا مواكبة هذا النمو بتوفير كافة المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات سكان الواحة، وتسهم في تحقيق هدف خطة دبي الحضرية 2040 بجعلها المدينة الأفضل للحياة، موضحاً أن المسجد الجديد والذي يستوعب 650 مصلياً ويشكل بتصاميمه الفريدة والذكية إضافة نوعية إلى جمالية الأفق العمراني».

ومع افتتاح المسجد الجديد، يرتفع عدد مساجد واحة دبي للسيليكون إلى أربعة.